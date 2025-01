Serata sul conflitto in Medioriente a Pregnana

Incontro sul Medioriente a Pregnana organizzato dall'Anpi locale.

Incontro Anpi sul Medioriente

Il 5 febbraio l'Anpi Pierino Colombo di Pregnana organizza una serata in auditorium comunale, in via Varese alle scuole medie, con tre esperti della situazione in Medioriente. La giornalista Laura Silvia Battaglia modererà l'appuntamento, con inizio alle ore 21, dal titolo "Contro tutti i genocidi del passato e di oggi, per una pace duratura".

"Contro i genocidi"

Così i rappresentanti dell'Anpi presentano la serata.

Il dramma della guerra colpisce sempre le popolazioni civili, e troppo spesso esse stesse sono gli obiettivi: lo si è misurato in tutta la sua tragicità con l’olocausto del popolo ebraico, come per i nativi americani o per gli armeni. Così muoiono decine di migliaia di palestinesi nei territori occupati, massacrati oltre ogni legittimazione bellica, se mai ce ne fosse una. Non abbiamo timore di utilizzare la stessa parola pronunciata da stati, organizzazioni e autorevoli osservatori internazionali, “genocidio”, per denunciare ciò che sta avvenendo in Palestina per mano del governo israeliano. Nemmeno oggi, che una fragile tregua è stata raggiunta dopo più di un anno di massacri, dobbiamo fermarci nella denuncia di quanto accade in Medioriente, dove l’instabilità politica rischia di aprire nuovi fronti, soprattutto nell’area libano\siriana e nel Kurdistan.

I due ospiti

Abbiamo invitato a parlare e confrontarsi 2 esponenti politici di primo piano: Ratebeh Alaedin, rappresentante dell’Unione democratica palestinese, e Ofer Cassif, parlamentare della Knesset (il parlamento israeliano) che subisce le ritorsioni da parte del suo governo per aver assunto chiare posizioni contro il genocidio dei palestinesi.