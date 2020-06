La Guardia di Finanza milanese ha eseguito una misura di prevenzione nei confronti di un imprenditore di Senago, sequestrandogli immobili e conti correnti per un valore di oltre 500mila euro.

Sequestrati oltre 500mila euro di beni ad un imprenditore di Senago

Il caso è stato scoperto grazie alla costante attività di controllo economico del territorio e di analisi investigativa delle Fiamme Gialle con il fine di contrastare, anche con lo strumento delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia, le situazioni di pericolosità sociale. Le indagini condotte dai Finanzieri della Compagnia di Paderno Dugnano hanno permesso di accertare, infatti, come il titolare di una ditta attiva nel settore della raccolta dei rifiuti pericolosi, a cui nel tempo sono stati contestati plurimi reati (associazione per delinquere, furto, ricettazione, rapina, minacce e maltrattamenti in famiglia), abbia condotto negli ultimi dieci anni una vita particolarmente agiata pur dichiarando per il complessivo nucleo familiare redditi estremamente esigui.

Auto sportive di lusso, caravan, villini e capannoni

Benché il suo potere di acquisto risultasse particolarmente limitato, dalle indagini finanziarie è emerso come lo stesso abbia acquistato auto sportive di lusso, caravan, villini nonché capannoni industriali. È stata dunque avanzata alla competente Autorità Giudiziaria apposita proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, finalizzato alla confisca, dell’intero patrimonio, finanziario ed immobiliare, a lui direttamente ed indirettamente riconducibile, in quanto acquisito mediante l’utilizzo di proventi illeciti. In accoglimento di tale istanza, la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro di 4 immobili e dei conti correnti al medesimo riconducibili.

TORNA ALLA HOME