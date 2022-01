Sequestrati al mercato quattro quintali di frutta e verdura

Dal primo gennaio sequestrati al mercato 4 quintali di ortaggi

L'ultima operazione degli agenti della Polizia locale rhodense è stata effettuata nella mattinata di oggi

Il mercato di Rho ancora pieno di abusivi

Il mercato di Rho ancora una volta pieno di venditori abusivi. E ancora una volta, gli uomini della Polizia locale sequestrano frutta e verdura a chi non è in regola per poter tenere la propria bancarella sul suolo pubblico. L’ennesimo sequestro di ortaggi compiuto dagli uomini del comandante Antonino Frisone è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì nel centro cittadino durante il consueto mercato settimanale.

Carciofi, insalata, limoni e anche frutti esotici

Carciofi, insalata, limoni e anche frutti esotici in totale 14 cassette di frutta e verdura sono state prese dagli agenti e come di consueto consegnata alla mensa dei poveri della Caritas a disposizione delle persone meno fortunate della città che ogni giorno consumano pranzo e cena nel nuovi locali situati a fianco della chiesa di San Paolo di via Don Mazzolari.

Non è il primo blitz del nucleo di polizia annonaria del comando di Corso Europa: nel mese di gennaio i ghisa hanno sequestrato e donato alla Caritas poco meno di 4 quintali di ortaggi venduti da commercianti abusivi.I sequestri si ripetono ciclicamente da diversi anni, nel corso del 2021 la Locale ha sequestrato circa 850 kg di frutta e verdura. Non si conosce, invece, l’entità della sanzione data ai venditori abusivi.