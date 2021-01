Senzatetto in corso Garibaldi, Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione di vigilare

Senzatetto in corso Garibaldi, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e il Circolo Carlo Borsani Legnano segnalano “una situazione drammatica verificatasi in città”.

Senzatetto sotto i portici di corso Garibaldi

“Alle 7 di mercoledì 13 gennaio 2021 in corso Garibaldi isola pedonale, sotto i portici, c’era una persona che dormiva per terra. Con l’aiuto telefonico del 118 si è verificato che stesse bene e che si escludesse l’intervento in emergenza sanitaria, dopodiché la persona si è allontanata di sua volontà verso corso Magenta” dichiarano in un comunicato stampa diffuso nel primo pomeriggio.

“Forse allontanato la sera prima da via Venegoni”

“La sera prima ci è stato segnalato l’intervento di due pattuglie della Polizia Locale in via Mauro Venegoni, sempre sotto i portici, per l’allontanamento di un senzatetto che si stava accampando – proseguono gli esponenti locali di Fratelli d’Italia – Potrebbe essere che la persona sia la stessa che allontanata da un bivacco si sia spostata in altra zona”.

“Vanno assegnati a strutture che possano ospitarli per la notte”

“Con gli stanziamenti fatti alle varie Parrocchie e Associazioni del territorio si deve lavorare per evitare che una persona si trovi a dormire per strada, soprattutto in questo periodo di freddo e gelo – affermano il gruppo consiliare di Fi e il Circolo Borsani – Chiediamo quindi che l’Amministrazione comunale vigili su queste situazioni al fine che non diventino all’ordine del giorno e che, tramite la Polizia Locale, una volta identificati, vengano assegnati momentaneamente a strutture che possano ospitarli per la notte”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE