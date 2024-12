Senza stipendio, operaio sale sulla gru: viene subito pagato

Operaio senza stipendio sale per protesta su una gru a Rescaldina.

Reclamava di ricevere il suo stipendio. Così è salito su una gru, minacciando di rimanerci fino a quando non avrebbe avuto tutto quello che gli spettava. E' quanto accaduto la mattina di oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, a Rescaldina. Erano circa le 10.30 quando l'uomo, 53enne di Cologno Monzese, ha deciso di salire in cima al macchinario dell'impianto lavorativo in via Papa Giovanni XXIII in cui si trovava e dare inizio alla sua protesta.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Rescaldina insieme ai Vigili del fuoco e all'ambulanza del 118. La protesta è finita pochi istanti dopo in quanto il datore di lavoro ha subito pagato quanto richiesto dal lavoratore.