Senza mascherina, tre persone multate

Senza mascherina, scattano le sanzioni

Nel corso della settimana compresa tra lunedì 25 e domenica 31 gennaio 2021, gli uomini del comandante Daniele Ruggeri hanno proseguito nell’attività di controllo anti Covid a domicilio su persone poste in quarantena (79) non elevando alcuna sanzione, su esercizi commerciali (23) elevando una sanzione e in servizi coordinati con la Polizia di Stato e su persone a piedi e in auto (419) elevando tre sanzioni per il mancato uso della mascherina.

Controlli antiassembramento nelle are verdi e sugli autobus

Il personale del comando di Polizia Locale ha effettuato controlli specifici anti assembramento in tutte le aree verdi e di aggregazione della città, oltre che negli snodi stradali principali e sugli autobus del trasporto urbano e interurbano per la verifica del rispetto del coefficiente capienza.