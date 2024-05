Senza fissa dimora, doveva scontare 4 anni

E' stato trovato dai carabinieri del personale Sezione Radiomobile Compagnia Legnano, durante il normale servizio perlustrativo, al parco Castello.

4 anni e 6 mesi di pena

L'uomo, un 34enne residente a Canegrate, di fatto senza fissa dimora e pluripregiudicato, è stato sottoposto a controllo dai carabinieri. Dal controllo in banca dati emergeva un ordine di carcerazione: a suo carico un cumulo di pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti commessi negli ultimi 10 anni nel legnanese.

In carcere a Busto

Al termine delle operazioni di rito l'uomo è stato portato presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.