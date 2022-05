Sente miagolare dall'auto scopre un gatto incastrato nel motore

Sente miagolare dalla sua auto mentre guida e scopre che c'era un gatto incastrato nel vano motore.

E' successo mercoledì 25 maggio 2022 a Legnano. Protagonisti di questa vicenda, fortunatamente a lieto fine, una 25enne e un gattino selvatico di poche settimane. La giovane era partita da casa sua a Parabiago, dirigendosi verso Legnano, quando la sua auto ha letteralmente cominciato a "miagolare". Abitando in piena campagna, la ragazza ha pensato immediatamente di avere un gatto incastrato da qualche parte. E così si è subito fermata, ha aperto il cofano e ha cominciato a cercare, con il timore di aver fatto male al felino. Dopo diversi minuti di ricerche, ha trovato il gattino ma si è subito accorta che non sarebbe riuscita a salvarlo da sola. E' stato solo grazie all'aiuto della carrozzeria di via Adua a Legnano, che la giovane è riuscita a mettere in salvo l'animale. I carrozzieri infatti hanno smontato la parte anteriore dell'auto e, con qualche difficoltà, sono riusciti a recuperare la gattina impaurita.