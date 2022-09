Sempione in tilt, ancora un incidente stradale al semaforo di via Lainate

Lunghe code in direzione Milano e nelle vie limitrofe del quartiere di San Giovanni

Poca sicurezza sulla Statale 33 del Sempione nel tratto via Lainate - Corso Europa

Il Sempione in tilt nelle prime ore del mattino, ma questa non è certo una novità visto che la la sicurezza sulla Statale 33, nel tratto dal semaforo di via Ratti alla rotatori di Corso Europa (concessionaria Feren) è davvero poco e i sinistri sono all'ordine del giorno.

Il sinistro avvenuto alle 7.33 ha mandato in tilt la viabilità

L'incidente avvenuto questa mattina, che ha mandato in tilt la viabilità in direzione di Milano, è avvenuto alle 7.33 al semaforo di via Lainate, quello della concessionaria Autosama. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti che ha coinvolto due automobilisti.

Due donne ferite fortunatamente in modo non grave

Due i feriti del sinistro, fortunatamente non gravi, una donna di 44 anni e una ragazza di 27 che hanno riportato entrambe dei piccoli traumi. Dopo essere state soccorse sul posto dai volontari di Rho Soccorso, le due donne sono state entrambe accompagnate al vicino pronto soccorso dell'ospedale di Rho per i controlli del caso

Polemiche dei residenti per la pericolosità dell'incrocio

Una volta rimosse le auto dall'incrocio e terminati i rilievi da parte degli agenti della Polizia Locale, sono iniziate le polemiche da parte dei residenti della zona stufi di assistere a incidenti stradali a pochi metri dalle loro abitazioni.

Tre incidenti nello stesso tratto nel giro di 15 giorni

Quello verificatosi nella mattinata di oggi è il terzo incidente nel giro di quindici giorni. Lunedì 12 settembre, nelle prime ore della mattinata, nel tratto tra il semaforo di via Lainate e quello di Biringhello si è verificato un sinistro tra una vettura e una moto con conseguenze gravi per il motociclista. E sempre nello stesso tratto nella serata di sabato 17 un incidente con quattro auto con un bilancio di nove feriti.