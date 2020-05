Sei un operatore sanitario di San Vittore Olona? Gratis degli accessori utili VIDEO

Sei un operatore sanitario di San Vittore Olona? Gratis degli accessori utili utili per l’estensione delle mascherine facciali.

Sei un operatore sanitario di San Vittore Olona?

La Lista Centrodestra Morlacchi San Vittore Olona ha deciso di donare agli operatori sanitari sanvittoresi un’estensione delle mascherine facciali. L’idea, nata grazie ad un ragazzo canadese, è stata realizzata per le lesioni da pressione provocate dalle mascherine di protezione. L’accessorio è stato stampato con una stampante 3D per uso casalingo. Il numero di prodotti è però limitato, serve quindi mandare una mail a op.sanvittoreonlona@gmail.com per richiederla.

TORNA ALLA HOME