Sei Daspo di 5 anni dopo Inter Milan: due per invasione di campo

Il derby tra Inter e Milano finisce con 6 Daspo emessi dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi. Sei Daspo della durata di 5 anni nei confronti di altrettanti supporters di entrambe le tifoserie. Due Daspo sono stati dati a due tifosi del Milan un ventunenne della provincia di Milano addetto al catering e a un quarantasettenne brianzolo che per festeggiare la vittoria della propria squadra hanno invaso il campo di gioco

Rissa sugli spalti per due bandiere "rubate"

Due tifosi sempre rossoneri di Milano, di 25 e 50 anni, sono stati denunciati per essere scesi dal secondo settore blu per aggredire alcuni tifosi interisti dopo che erano state prese due bandiere del Milan dal sottostante settore interista; un tifoso nerazzurro, invece, individuato tra i responsabili della cattura della bandiera, un 21enne lodigiano, è stato denunciato per furto aggravato.

Denunciato un 37enne per violenza a uno steward

Un 37enne tifoso rossonero di Milano, infine, è stato denunciato per violenza e resistenza a incaricato di pubblico ufficio dopo aver reagito con violenza a uno steward.