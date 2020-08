Sei ambulanze e l’elisoccorso per un incidente

Sei ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso: è la mobilitazione di mezzi di soccorso avvenuta questa notte a Sedriano per un incidente stradale

Le sei ambulanze (e non solo) a Sedriano

L’allarme è scattato questa notte, intorno alle 3.50, lungo la Strada provinciale 214, nel territorio di Sedriano, nel tratto vicino all’autostrada A4. Qui si è verificato un incidente frontale tra due auto che ha richiesto l’ingente dispiegamento: sei ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso partito da Como che hanno prestato aiuto alle cinque persone coinvolte, tra cui tre uomini di 21, 22 e 45 anni, una donna di 23 e un’altra donna di cui non si è accertata l’età. Personale medico e paramedico hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, poi hanno caricato tutti e cinque i feriti sui mezzi di soccorso e trasportati in ospedale: due (tra cui uno in elisoccorso) al San Gerardo di Monza e gli altri a Rozzano, al San Raffaele e al Niguarda. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto

