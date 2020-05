Sedriano, donna aggredisce il marito e i carabinieri venuti a salvarlo

Intervento dei carabinieri a Sedriano nel pomeriggio di sabato: una donna sotto effetto di sostanze stupefacenti stava minacciando il marito con un coltello da cucina.

Sedriano, donna aggredisce il marito e pure i carabinieri venuti a salvarlo

I carabinieri di Abbiategrasso hanno salvato un uomo dall’aggressione della moglie che, sotto effetto di sostanze stupefacenti, lo aveva anche minacciato brandendo un coltello da cucina. I fatti si sono svolti a Sedriano nel pomeriggio di sabato. A richiedere l’intervento dei militari è stato l’uomo, classe 1972, pregiudicato, barricatosi in casa. Poco prima la moglie, in stato di alterazione psicofisica, lo aveva violentemente aggredito e minacciato impugnando il coltello. Giunti sul posto, gli stessi carabinieri sono stati aggrediti a calci e pugni dalla donna, che ha lievemente ferito un militare. Disoccupata e con precedenti, è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e portata a San Vittore.

TORNA ALLA HOME PAGE