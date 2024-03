Sedriano dice addio allo storico dottor Guizzardi

Dopo decenni passati a curare i sedrianesi se n’è andato a 87 anni il dottor Domenico Guizzardi, figura emblematica all’interno della comunità cittadina, come solo i medici di base di un tempo potevano esserlo con la loro autorità.

Addio al dottor Domenico Guizzardi

La notizia della scomparsa è giunta nella mattinata di lunedì, annunciata dal sindaco Marco Re, che nel suo messaggio ci ha tenuto a ricordare la competenza e la straordinaria umanità dell’uomo:

«Era anche il mio medico e rimane nel ricordo di tante famiglie della nostra comunità»

Nativo di Arluno, ma attivo per tutta la sua carriera lavorativa nello studio di via Mazzini a Sedriano, il dottor Guizzardi era conosciutissimo in entrambe le cittadine e proprio ad Arluno fu anche segretario della locale sezione dell’Avis.

«Era un chirurgo spettacolare - prosegue Re - quando avevi delle piccole cose in ambulatorio te le risolveva in un attimo. Io l’ho conosciuto bene perché era il nostro medico di famiglia, visto che l’avevo ereditato da mio padre. Lo conoscevamo molto bene e lui conosceva tutto di noi, era una figura eminente per la comunità di Sedriano, anche perché nel modo di porsi capivi di avere davanti un personaggio di quelli rispettati in paese».

Per anni Guizzardi è stato anche in servizio presso l’ospedale Fornaroli di Magenta, dove era specializzato in chirurgia ricostruttiva della mano. Molto legato alla famiglia, il figlio Marco ne aveva seguito le orme specializzandosi in dermatologia.

A voler lasciare una testimonianza di cosa ha rappresentato il dottor Guizzardi per il territorio è stata anche la vicesindaca di Arluno Adriana Carnazzola: