“Sedici giorni senza mangiare. E quando ho visto il vicino morire…”

“Se ci ripenso mi vengono ancora i nodi alla gola”. A parlare è Ivano Avanzo, pensionato 76enne di Vittuone, che, proprio come la moglie Giuliana Parracino (75 anni), ha battuto il Coronavirus dopo un lungo ricovero all’ospedale «Fornaroli» di Magenta.

Sedici giorni senza mangiare né bere

«Ivano indossa il casco per 16 lunghi giorni «senza mangiare né bere» e senza quasi rendersi conto di ciò che accade attorno a lui. «Mi sentivo solo, perché non sapevo nulla di mia moglie, di mio figlio e dei miei nipoti». Il racconto viene poi spezzato da un terribile ricordo. «Ho visto la morte in faccia – dice con un filo di voce – Ho visto il mio vicino di letto andarsene e me ne sono reso conto solo quando è arrivato il prete. Con il casco non sentivo cosa dicesse, ma vedevo le labbra muoversi… Quella è stata un’altra “botta”: io non sono un uomo di chiesa, ma in quei momenti pregavo continuamente».

L’intervista completa su Settegiorni Magenta in edicola da venerdì 8 maggio.

