Scuole: basta una pulizia accurata, non servono interventi radicali

Scuole: basta una pulizia accurata, non serve sanificare. La precisazione arriva dai Sindaci dell’Altomilanese.

Misure di igiene e pulizia nei locali non sanitari

La Conferenza dei Sindaci dell’Altomilanese, alla luce delle indicazioni recentemente pervenute dal Ministero della Salute circa le misure di igiene/pulizia da adottarsi nei locali non sanitari (stanze e uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari, per esempio) ritengono di dover esplicitare in modo sintetico quanto segue:

Non sono richiesti interventi “aerei”, bensì la pulizia frequente delle superfici.

La pulizia deve essere fatta inizialmente con acqua e detergenti comuni, e successivamente, per garantire decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% (semplice candeggina, per le superfici che possono essere danneggiate, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con detergente neutro).

Più che pensare a interventi “radicali” (per esempio interventi non meglio specificati di “sanificazione”) serve concentrarsi sulla frequenza delle pulizie, che devono riguardare le superfici toccate di frequente.

Oltre alla pulizia, serve adottare comportamenti orientati alla prevenzione, quali l’igiene delle mani, per esempio.



I Sindaci, constantemente in contatto e coordinamento tra loro e i Dirigenti scolastici, intendono manifestare gratitudine per tutto il personale scolastico che è già all’opera, e lo sarà per qualche tempo, per garantire ai nostri ragazzi le migliori condizioni igieniche di frequentazione dei locali scolastici che, lo si auspica, torneranno presto teatro dell’educazione scolastica.

