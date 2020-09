Scuola dell’infanzia Tobagi: posticipato l’avvio a lunedì 14 settembre.

Scuola dell’infanzia Tobagi: posticipato l’avvio

Nella serata di venerdì 4 settembre il consiglio d’istituto ha ratificato la decisione di posticipare l’avvio della scuola dell’infanzia Tobagi da lunedì 7 settembre, come inizialmente previsto, a lunedì 14 settembre. Questo slittamento si è reso necessario per garantire la massima sicurezza, il distanziamento e l’adeguamento degli spazi ai nuovi programmi didattici che abbiamo studiato e rivisto più volte in questi mesi dove la normativa e le linee guida continuavano a modificarsi.

Ecco perché

“Questa decisione sofferta ci consentirà di gestire al meglio il personale e le insegnanti, in un periodo che si è reso ancor più difficile dal passaggio di consegne dal precedente Dirigente, la Dott.ssa Mennilli, che ha raggiunto la meritata pensione, ed il nuovo Dirigente Reggente, Dott. Finotti, avvenuto il 2 settembre. Per tutte queste ragioni, abbiamo deciso di sopperire alla mancanza di personale, che per quest’anno scolastico si rende ancor più evidente, con una migliore organizzazione interna. Ringrazio inoltre l’Amministrazione Comunale perché assieme stiamo cercando di migliorare ulteriormente la predisposizione degli spazi per facilitare il lavoro didattico in un luogo che sia pratico e adatto alle attività, ma soprattutto sicuro e confortevole”.

Modificato il calendario scolastico

La scuola dell’infanzia Tobagi inizierà il 14, le scuole primarie Carducci, Strobino e Cantalupo la prima settimana di scuola faranno solo orario antimeridiano per sopperire alla carenza di organico. Da mercoledì 23 si partirà con orario normale. La scuola secondaria di primo grado invece rimarrà chiusa anche martedì 22 per la sanificazione post elettorale.

TORNA ALLA HOME