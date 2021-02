Scrivono “Forza Hitler” sull’auto di una famiglia ebraica: dura condanna del sindaco.

“A prima vista poteva sembrare il gesto dei soliti imbecilli”, ha scritto sui social il sindaco di Rosate Daniele Del Ben, pubblicando la foto di una macchina vandalizzata. Ignoti, almeno per ora, hanno scritto con un pennarello “forza Hitler” sul portellone della vettura.

Le parole del sindaco di Rosate

“E invece non si tratta del gesto dei soliti imbecilli, perché questa macchina è di proprietà di una famiglia di origine ebraica residente a Rosate da 23 anni – ancora il sindaco –. La comunità rosatese ribadisce la propria opposizione a qualsiasi forma di intolleranza e di discriminazione di tipo razziale ed esprime solidarietà ai cittadini coinvolti. Ricordo ai responsabili – conclude Del Ben – che Rosate ha conferito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Qui non c’è spazio per sentimenti xenofobi e antisemiti”.