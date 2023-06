Scritte volgari contro Berlusconi sui muri dell'oratorio

Sono comparse questa mattina, 15 giugno 2023, a Terrazzano di Rho alcune scritte contro Berlusconi il giorno dopo i suoi funerali.

Scritte volgari contro Berlusconi a Terrazzano

Sono state fatte molto probabilmente questa notte le scritte contro Berlusconi comparse sui muri dell'oratorio di Terrazzano in via Cesare Battisti. La scritta con spray rosso non lascia molto spazio all'interpretazione: "Piangono le puttane ghe mort el putanee". Molti i cittadini che passando dalla strada oggi si sono accorti della cosa.

Le forze dell'ordine, avvisate dell'accaduto, stanno osservando le telecamere di sorveglianza della zona per trovare il responsabile. Domani, venerdì, le scritte dovrebbero essere cancellate.