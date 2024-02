Comparse scritte pro Palestina sulla scuola primaria De Filippo di Rogorotto ad Arluno: il sindaco ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine.

Nella mattinata di lunedì, il personale scolastico della scuola e i genitori degli alunni hanno notato che sul camino della scuola era stata disegnata una bandiera palestinese, accompagnata a dei cartelli disseminati sui pali dell’edificio che riportavano scritte a supporto della causa palestinese nel recente conflitto tra Israele e Hamas.

In seguito alla constatazione dei fatti, il corpo docenti della De Filippo si è messa in contatto con l’Amministrazione comunale. In proposito il sindaco Moreno Agolli ha dichiarato i prossimi passi in merito alla questione.