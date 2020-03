Scritte nazifasciste su un monumento cittadino, il Comune interviene, di nuovo…

Compaiono nuove scritte nazifasciste sul monumento di via Leonardo da Vinci ad Abbiategrasso ripulito poche settimane fa

Era stato ripulito solo poche settimane fa, ma nella notte tra sabato e domenica i vandali hanno colpito di nuovo. Nuovi slogan e scritte nazifasciste sono comparse sul monumento dedicato ai Bersaglieri nel parchetto in via Leonardo da Vinci. “Un danno a tutta la città e la prova che ancora nel 2020 non bisogna mai smettere di combattere contro questi fenomeni che poi sfociano in atti di violenza e razzismo” denunciano i Giovani Padani. Nel frattempo gli operatori del Comune sono intervenuti tempestivamente per ripulire nuovamente il monumento.

