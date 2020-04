Scritte contro Conte e il Governo su muri e strade

Scritte contro Conte e il suo Governo sono in più punti del capoluogo di Vanzago. Le scritte sono apparse dopo il

DPCM per la fase 2 presentato da Conte in tv.

Scritte contro Conte

Le scritte sono apparse dopo il DPCM per la fase 2 presentato da Conte in tv e appaiono come manifestazioni di insofferenza verso le nuove disposizioni che allentano solo leggermente le precedenti. Scontentando e gettando nella disperazione piccoli imprenditori (bar,ristoranti,parrucchieri, centri estetici, etc.). Invitiamo gli autori di queste scritte a convertire in modo democratico le proteste rendendole ricevibili, non certo attraverso atti incivili e vandalici , ma spiegando in modo chiaro le proprie ragioni. I messaggi appaiono comunque molto forti, e in contrapposizione alle strumentalizzazioni politiche condotte da molte amministrazioni pubbliche nei confronti delle autorità di opposta fazione e coalizione, in tempi di Coronavirus.

