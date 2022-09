Scoppio nel tombino Enel: intervengono i Vigili del Fuoco

Scoppio in un tombino Enel questa mattina, 9 settembre, in via Cardinal Romero a Magenta: intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Lo scoppio e poi il black out

Mattinata senza corrente per i residenti della zona di via Cardinal Romero a Magenta: a causare il black out uno scoppio all'interno di un tombino Enel. Sul posto sono arrivati poco dopo i Vigili del fuoco volontari di Inveruno per mettere in sicurezza l'area. Arrivati anche i tecnici Enel che hanno ripristinato i cavi che erano stati interessati dal cortocircuito.