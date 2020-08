Scoppio e fiamme in una palazzina a Magenta VIDEO E FOTO

Incendio in via Verdi nel pomeriggio di venerdì 28 agosto a Magenta. L’allarme è partito da alcuni residenti, che dapprima hanno sentito un botto, quindi hanno visto le fiamme e hanno chiamato i soccorsi.

Scoppio e fiamme: sul posto i Vigili del Fuoco

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale (quest’ultima ha chiuso la strada, bloccando l’accesso per un breve momento, ora è riaperta) e, naturalmente, Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. A fuoco l’appartamento di una palazzina al civico 77. Al momento le forze dell’ordine stanno cercando di determinare l’origine del rogo, le cui cause restano poco chiare, anche se si ipotizza un corto circuito. Nessuno era all’interno dell’alloggio. I pompieri si sono accertati che le fiamme non si fossero propagate all’ultimo piano e che i residenti non avessero riportato conseguenze.

Appartamento distrutto

La botta ha fatto scoppiare i vetri dell’appartamento, al terzo piano, e ora i pompieri stanno rimuovendo le macerie. All’interno, secondo quanto riferito in prima battuta, è andato tutto distrutto. Grande disperazione tra i residenti, molto spaventati per l’accaduto che poteva portare a gravissime conseguenze. Al momento si stanno valutando le condizioni dell’ultimo piano, quello sopra l’appartamento a fuoco, che è stato evacuato.

