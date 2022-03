Scoppia una cabina Enel: residenti senza elettricità per ore

Il problema

In via Carducci a Sedriano sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco perché una cabina Enel è scoppiata: disagi per diverse zone del paese.

Scoppia una cabina Enel a Sedriano in via Carducci: è successo nella serata di ieri, lunedì 14 marzo 2022. Alcune zone del paese sono rimaste senza elettricità per diverse ore.

Scoppia una cabina Enel: arrivano i pompieri

Diversi disagi per i cittadini di Sedriano che nella serata di ieri, lunedì 14 marzo, sono rimasti senza elettricità per alcune ore. Una cabina in via Carducci infatti è andata a fuoco e per spegnere l'incendio sono stati chiamati i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Ma i disagi sono proseguiti per alcune ore e diverse zone del paese sono rimaste senza elettricità.

L'impegno dei tecnici per riparare il danno

A intervenire anche il sindaco Marco Re, che ieri sera ha scritto:

"Ho parlato poco fa con i tecnici enel intervenuti sul posto (via Carducci). Riferiscono che il danno è importante. Le altre cabine che sono saltate mi dicono che sono già state riattivate. Per quella di via Carducci i tempi saranno lunghi".