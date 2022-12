Scoppia un petardo per festeggiare la squadra: rischia di perdere la mano destra

Un tifoso del Seguro che stava che stava assistendo alla partita di calcio contro l'Arluno rischia di perdere una mano dopo lo scoppio di un petardo: elisoccorso in campo per salvarlo.

Scoppia un petardo e rischia di perdere una mano

Non sa ancora se potrà salvare la sua mano destra il tifoso di 24 anni del Seguro che ieri pomeriggio, 11 dicembre 2022, si trovava sugli spalti dello stadio di Arluno: sembrerebbe che il giovane abbia acceso dei fumogeni e un petardo e che questo gli sia scoppiato in mano. Sul posto è arrivato l'elisoccorso in codice rosso con il 24enne che aveva parte della mano destra dilaniata e anche ferite gravi al volto.

Il trasporto in ospedale

Sul posto l'elisoccorso e anche i Carabinieri che hanno indagato su quanto accaduto: il giovane è stato trasportato all'Humanitas di Rozzano dove si trova in gravi condizioni.