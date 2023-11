Scoppia un incendio sul balcone di una villetta

Incendio sul balcone di una villetta, paura a Inveruno.

Incendio sul balcone

Momenti di paura quelli che si sono vissuti a Inveruno. E' quanto successo la mattina di oggi, 27 novembre 2023, intorno alle 10.30 in una villetta in via Melotti. A bruciare, per cause ancora da accertare, del materiale che si trovava sul balcone.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochissimi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con due mezzi, insieme a loro anche quelli permanenti del distaccamento di Legnano anch'essi con due mezzi. Il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato che l'incendio si propagasse all'interno della villa, dove vi erano due gatti che sono rimasti sani e sani. Danni sul balcone, non vi sono stati nè feriti nè intossicati. Sul posto anche la Polizia locale che ha chiuso la strada per tutta la durata dell'intervento.