Scoppia un incendio nell'area degli orti comunali

Incendio nell'area degli orti comunali di Canegrate. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del fuoco.

Incendio nell'area degli orti comunali

Incendio nell'area degli orti comunali. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 marzo 2025, a Canegrate. Poco dopo le 16, infatti, anche dai paesi vicini si è osservata un'alta colonna di fumo proveniente dalla zona degli appezzamenti di terreno destinata a orti urbani, zona ricavata in via Ancora, nelle vicinanze delle case popolari. A bruciare era un capanno con all'interno materiale vario.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del fuoco che si sono occupati dello spegnimento delle fiamme e della messa in sicurezza dell'area. E si stanno accertando le cause dell'accaduto.