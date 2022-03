Scoppia un incendio in un appartamento: trovato morto un uomo di 63 anni

Vigili del fuoco

L'incendio è scoppiato oggi, 25 marzo 2022, in via Roma ad Arluno.

Dramma nelle notte di oggi, 25 marzo 2022, ad Arluno: un uomo di 63 anni è stato trovato morto nella sua abitazione dove era scoppiato un incendio.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento questa notte alle 1:30 dei Vigili del Fuoco ad Arluno in via Roma per un incendio scoppiato in un appartamento situato all'interno di una corte. I Vigili sono entrate nella casa di due piani e al pian terreno hanno trovato riverso a terra un uomo di 63 anni. E' stato subito portato fuori e sono partite le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare ed è stato dichiarato immediatamente il decesso.

Spento l'incendio, si cercano le cause

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno oltre ai mezzi di Rho, Legnano e Corbetta, per un totale complessivo di 5 mezzi. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate oltre 4 ore ed erano presenti anche i Carabinieri e il personale medico. Le indagini sulle cause del rogo saranno affidate al Nia (nucleo investigativo antincendi) e ai Carabinieri.