Scoppia l'incendio nella tabaccheria cartoleria a Parabiago.

Incendio nella tabaccheria cartoleria

Un inizio di mattinata da paura quello che si è vissuto a Parabiago. Erano circa le 7 quando alcuni residenti hanno lanciato l'allarme vedendo fumo e fiamme uscire dalla tabaccheria cartoleria che si trova in Piazza Libertà.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti in pochi istanti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell'area. Dalle prime informazioni, pare che tutto sia nato da un cortocircuito avvenuto all'interno del negozio: i danni non sono ingenti, a finire bruciati sono stati alcuni prodotti che erano in vendita.