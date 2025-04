Scoppia la lite in casa: uno dei due litiganti era irregolare

Scoppia la lite all'interno di un'abitazione di Turbigo; la Polizia Locale scopre che uno dei due uomini coinvolti era irregolare.

Lite in una casa, arriva la Polizia Locale

La Polizia Locale del Comando di Turbigo e Vanzaghello è intervenuta, la mattina di ieri, giovedì 17 aprile 2025, in un'abitazione sul territorio di turbighese per sedare un litigio domestico. Gli agenti, intervenuti dopo una chiamata che chiedeva il loro aiuto, hanno poi portato in ufficio un uomo di nazionalità marocchina.

Gli accertamenti e la denuncia

L'uomo era privo di documenti ed è stato così portato all'Ufficio immigrazione di Milano e fotosegnalato. Da qui è emerso che era irregolare sul territorio italiano da più di anno e mezzo e quindi è stato nuovamente denunciato per ingresso illegale. "Questa operazione si inserisce nella continuità del controllo del territorio e della repressione delle residenze e ospitalità irregolare sul territorio" spiegano dal comando.