Scoppia il termosifone: appartamento allagato

L'intervento

La perdita è avvenuta in uno stabile Aler in via don Barberi a Magenta.

Intervento dei Vigili del Fuoco oggi, 15 febbraio 2022, in via Don Barberi a Magenta a causa di un allagamento in casa causato dallo scoppio di un termosifone.

L'allagamento dell'appartamento

Intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno a Magenta in via don Barberi a causa dello scoppio di un calorifero all'interno di un appartamento non abitato al secondo piano dello stabile. Dopo essere entrati dalla finestra e aver chiuso la perdita, è stato messo in sicurezza l'appartamento.

L'intervento nelle case Aler

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e l'Aler per controllare le condizioni dello stabile disabitato.