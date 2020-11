Scoperta una piccola base per lo spaccio: un arresto. Nei giorni scorsi, blitz della Polizia di Stato in un’abitazione di Settimo Milanese.

Scoperta piccola base per lo spaccio: un arresto

Un 33enne italiano è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nella sua abitazione a Settimo Milanese nel corso della quale sono stati rinvenuti, nascosti in più parti della casa, oltre 1,5 kg di marijuana, 600 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto e materiale per il confezionamento.

Un 33enne è finito in carcere

L’italiano, pluripregiudicato e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, è stato portato nel carcere di San Vittore. Il magistrato di sorveglianza ha revocato

l’affidamento in prova, ripristinando così la misura carceraria.

TORNA ALAL HOME