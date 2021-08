Scontro tra un'auto e una moto in rotonda: centauro in ospedale

Scontro tra un'auto e una moto nella rotonda lungo la Provinciale 109 e via Po a Parabiago: è quanto successo stamani, lunedì 30 agosto 2021, intorno alle 7.15.

Scontro in rotonda

Erano circa le 7.15 di stamani, lunedì 30 agosto, quando i soccorsi sono stati allertati per un incidente che si è verificato alla rotonda tra la Strada Provinciale 109 e via Po a Parabiago. In un primo momento le condizioni del centauro, un uomo di 54 anni, sembravano essere gravi, tanto che i sanitari sono usciti in codice rosso.

I soccorsi

In via Po sono giunti un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un'automedica per prestare i primi aiuti al centauro. Per fortuna le sue condizioni non erano gravi; anche perché i veicoli procedevano a velocità limitata. L'uomo ha riportato una contusione alla spalla e qualche escoriazione ed è stato così portato in ospedale a Legnano in codice giallo.