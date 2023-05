Scontro tra un'auto e una moto: arriva l'elisoccorso

Paura a Magnago, nella mattinata di oggi, lunedì 15 maggio 2023, per un incidente stradale che ha visto coinvolte un'auto e una moto.

Scontro auto-moto in via Marconi a Magnago

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 8 in via Marconi, poco prima dell'intersezione con via Cremona. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e l'elisoccorso in arrivo da Milano. In supporto è intervenuta anche l'automedica. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Un 22enne è stato soccorso in codice giallo

Ad avere la peggio è stato il centauro, un giovane di 22 anni, soccorso in codice giallo.