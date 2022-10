Scontro tra una macchina e una moto lungo la ex Statale 11 su territorio di Corbetta: è quanto successo oggi, venerdì 28 ottobre 2022, intorno alle 10.30.

Scontro lungo la ex Statale 11: coinvolte una macchina e una moto

Un grosso impatto tra un'auto e una moto quello avvenuto stamattina, venerdì 28 ottobre, intorno alle 10.30 lungo la ex Statale 11 a Corbetta. A rimanere coinvolte due persone: una donna di 34 anni e un uomo di 64, che sono stati subito soccorsi.

L'arrivo di ambulanze e agenti

Sul posto, in codice giallo, due ambulanze e anche gli agenti della Polizia Locale di Corbetta per capire la dinamica dell'incidente e per veicolare il traffico della Statale. Per fortuna le due persone non sono rimaste ferite gravemente e sono state comunque portate in ospedale a Magenta per tutti i controlli del caso.