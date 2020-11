Scontro tra una Fiat 500 ed un autoarticolato per il trasporto di automobili sulla Vigevanese, al confine tra Albairate e Vermezzo con Zelo: ferita una 26enne.

Scontro tra un autoarticolato e una 500 sulla Vigevanese

Scontro tra una Fiat 500 ed un autoarticolato per il trasporto di automobili sulla Vigevanese, al confine tra Albairate e Vermezzo con Zelo: ad avere la peggio è stata naturalmente la piccola vettura, con la persona alla guida, una ragazza di 26 anni, che ha necessitato di soccorso medico. L’impatto alle 13.20 di oggi, sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra. La giovane non sarebbe in pericolo di vita. Alla base dell’incidente una precedenza non rispettata. Allertata anche la Polizia locale.

