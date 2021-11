Scontro tra furgone e autocarro che finiscono contro il muro di una casa

Conducenti in ospedale

E' successo stamattina in via Monte Santo a Cerro Maggiore.

Scontro tra furgone e autocarro a Cerro Maggiore: a farne le spese è stata anche un'abitazione.

Scontro in via Monte Santo

E' successo alle 8 di oggi, giovedì 11 novembre 2021, in via Monte Santo. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi sono entrati in rotta di collisione e uno dei due è finito contro il muro di una casa, danneggiandolo. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce rossa di Legnano e una della Croce azzurra di Caronno Pertusella, l'automedica, i Carabinieri, la Polizia Locale e un tecnico comunale. In supporto sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Milano con l'autogru e i pompieri di Legnano con l'autopompa serbatoio, che hanno aiutato il personale del 118 a caricare i feriti sull'ambulanza e hanno messo in sicurezza gli automezzi incidentati. I due conducenti sono stati trasportati uno in codice verde e uno in codice giallo agli ospedali di Legnano e Castellanza.