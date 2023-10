Scontro tra due scooter a Gaggiano

Scontro tra due scooter a Vigano, frazione di Gaggiano, nel pomeriggio di ieri, domenica 1° ottobre 2023.

Scontro tra due scooter

Intorno alle 14.30 di ieri, domenica 1° ottobre, si è verificato un incidente tra due scooter, che ha visto rimanere coinvolti tre ragazzini: una ragazza di 13 anni e due 15enni. L'incidente è avvenuto in via Olanda, nella frazione di Vigano.

Arrivano i soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono giunte due ambulanze e un'automedica. I ragazzi coinvolti per fortuna non erano gravi e sono stati portati in ospedale a Magenta in codice giallo e verde.