Scontro tra due automobili a Cornaredo

Incidente tra due automobili a Cornaredo: un impatto violento che ha causato il ferimento di uno dei due conducenti, un uomo di 69 anni

Aggiornamento delle 19.40

Si aggrava il bilancio dei feriti, non è solo uno, ma due: un uomo di 69 anni e uno di 40. Per questo si è aggiunta una seconda ambulanza a quella arrivata immediatamente

Lo scontro tre le due automobili

L’incidente è avvenuto alle 18.42 in via Cascina Croce. Lo scontro ha riguardato due automobili e ha causato il ferimento di un uomo di 69 anni, soccorso da un’ambulanza e da un’automedica. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Corsico per accertare le responsabilità dell’accaduto. L’intervento è in codice giallo e l’automobilista viene curato direttamente sul posto, prima del trasporto in ospedale

