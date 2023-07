Attimi di paura nella mattinata di oggi a Magenta in via Romolo Murri per un'incidente tra due auto che ha visto coinvolte tre persone.

Scontro tra due auto, soccorsi tre giovani

Al momento le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine intervenute sul posto che dovranno dirimere l'esatta dinamica di come le vetture si siano scontrate.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 4 di questa mattina quando le vetture si sarebbero scontrate tra loro all'interno dell'area di via Murri, situata proprio nella zona industriale della città, nell'area sud.

L'intervento di ambulanze e carabinieri

L'impatto è sembrato da subito grave, tant'è che dopo la chiamata ai soccorsi, la centrale operativa ha dirottato sul posto due ambulanze ed un'automedica tutte e tre in codice rosso. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso con l'obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto.

Il personale sanitario ha sin dal primo istante preso incarico le tre persone coinvolte, un ragazzo di 19 anni e due ragazze di 20. Se in un primo momento la situazione è sembrata molto grave, col passare dei minuti la situazione è parsa invece più tranquilla tant'è che i giovani sono stati trasferiti successivamente negli ospedali Civile di Legnano e al San Carlo di Milano in codice giallo.