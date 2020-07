Legnano: Scontro tra due auto in via Micca, tre persone in ospedale

Scontro auto auto in via Pietro Micca

Tre persone trasportate in ospedale per essere medicate e visitate. Questo il bilancio dello spettacolare incidente stradale avvenuto alle 15 di oggi in via Pietro Micca a Legnano. Sul posto per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, gli agenti della Polizia locale di Legnano.

Due feriti a Legnano uno a Castellanza

Uno scontro tra due auto, una delle quali ha finito la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. Sul posto per soccorrere le tre persone rimaste ferite, due ambulanze, una della Croce Rossa e l’altra della Croce Bianca, entrambe di Legnano. Due feriti, di 24 e 30 anni sono stati trasportati all’ospedale di Legnano mentre uno, di 54 anni a quello di Castellanza. Tutti e tre, fortunatamente in codice verde, quello meno grave

In via Micca anche i vigili del fuoco

In via Micca anche i vigili del Fuco di Legnano chiamati per estrarre uno dei feriti rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto dove si trovava e per mettere i due veicoli in sicurezza