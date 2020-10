Scontro tra due auto in via Casati: arrivano anche i pompieri. Un incidente con coinvolte due vetture si è verificato intorno alle 18.50 di martedì 27 ottobre a Magenta.

Scontro tra due auto in via Casati

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Magenta, le macchine si sono scontrate lungo via Casati e una donna di 41 anni è rimasta ferita.

Arrivano anche i pompieri

Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche un’ambulanza, in codice giallo, oltre ad una pattuglia dei vigili.

