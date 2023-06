Scontro tra due auto: giovane finisce in ospedale

Nuovo incidente in viale Lombardia a Parabiago: protagonista un giovane di 18 anni finito in ospedale a Legnano.

Incidente in viale Lombardia: coinvolto un giovane

Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 19 giugno, in pieno orario di punta e ha avuto luogo in viale Lombardia. Qui due auto si sono scontrate e, a seguito dell'impatto tra esse, un velocipede è entrato in collisione proprio con uno dei mezzi coinvolti nello schianto iniziale. A restare ferito nell'impatto un giovane di 18 anni che è stato prontamente medicato.

L'intervento della Croce rossa e il trasporto in ospedale

A soccorrere il giovane i paramedici della Croce rossa di Legnano. Dopo le prime medicazioni, i soccorritori hanno trasportato il protagonista in ospedale a Legnano in codice giallo allo scopo di ricevere ulteriori cure. Nel teatro dell'accaduto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Parabiago, chiamati a ricostruire l'esatte dinamica dell'incidente.