Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi, martedì 23 marzo.

Scontro tra due auto: ambulanza sul posto

Pochi minuti dopo le 16.30 due auto, che percorrevano via Menegrado a Marcallo con Casone, si sono scontrate.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini di 33 e 53 anni.

Sul posto è intervenuta a sirene spiegate la Croce bianca di Magenta che, dopo alcuni accertamenti sul posto, ha caricato sull’autolettiga uno dei due coinvolti e ha predisposto il trasporto in ospedale in codice giallo.