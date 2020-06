Scontro tra due auto alla rotonda della Fiera: traffico rallentato FOTO

Scontro tra due auto alla rotonda della Fiera di Rho.

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, intorno alle 17.30, due auto si sono scontrate lungo via Buonarroti all’altezza della rotonda della Fiera di Rho. Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo di 53 anni che, dopo essere stato soccorso dall’ambulanza di Rho, è stato portato in codice giallo in ospedale. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

