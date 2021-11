Cerro Maggiore

Sul posto i carabinieri e la Croce Rossa di Legnano

L'impatto fra le due vetture è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 1 novembre, a Cerro Maggiore in via San Clemente, incrocio con via John Fitzgerald Kennedy.

Scontro tra due auto: abbattuto un palo del telefono

Il violento sinistro ha spinto una delle due macchine contro un palo del telefono, abbattendolo, e danneggiando una cassetta di contatori del gas. Da approfondire la dinamica dell'incidente ma le tre persone rimaste coinvolte non hanno riportato ferite.

I soccorsi

Scattata l'urgenza con la media importanza, codice giallo, sul posto sono arrivati, oltre ai carabinieri del Comando di Legnano, Aps Rho e la Croce Rossa di Legnano. Le tre persone coinvolte, (tutti trentenni), come detto non hanno riportato conseguenze tali da dover esser portati all'ospedale. L'operazione dei soccorritori si è conclusa sul posto.