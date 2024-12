Scontro tra due auto a Vanzaghello: una colpisce e danneggia una tubatura del gas

Un incidente stradale non grave, ma che avrebbe potuto rivelarsi pericoloso per i residenti della zona a causa di una perdita di gas, se non fosse stato per il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Busto Arsizio e Gallarate che, arrivati a Vanzaghello dopo essere stati allertati, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

La dinamica

Domenica 29 dicembre nel pomeriggio, intorno alle 15.15, in via Giovanni XXIII a Vanzaghello due autovetture si sono scontrate tra loro: fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma a causa dell’impatto uno dei due veicoli ha colpito una tubatura danneggiandola e provocando una fuoriuscita di gas metano. Gli operatori intervenuti hanno messo in sicurezza i veicoli e ridotto la perdita, in attesa dell'incaricato dell'azienda metanifera per la sostituzione del tubo.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Come in altre situazioni di pericolo l’intervento dei Vigili del fuoco si è quindi rivelato, anche in questa occasione, di grande supporto e ha evitato che un incidente stradale di lieve entità potesse portare a problematiche maggiori.