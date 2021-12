L'intervento

I Vigili del fuoco volontari di Inveruno e un'ambulanza sono intervenute in via Buonarroti per uno scontro tra due auto: nessun ferito.

Uno scontro tra due auto è avvenuto stamani, venerdì 17 dicembre 2021, in via Buonarroti a Inveruno.

Scontro tra due auto a Inveruno: arrivano i pompieri

I soccorsi sono stati allertati poco prima delle 9 di stamani, venerdì 17 dicembre, per un incidente che aveva coinvolto due auto in via Buonarroti, angolo via Varese, a Inveruno. Sul posto, oltre alla Croce Bianca di Magenta, anche i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Nessun ferito

Per fortuna nessuno è rimasto ferito e i coinvlti si sono presi solo uno spavento. In ogni caso i pompieri hanno messo in sicurezza le auto.