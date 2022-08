Scontro tra due auto: 22enne si ribalta

Incidente intorno alle 14 di oggi, 22 agosto, a Casorezzo fra due auto: ad avere la peggio una 22enne che si è ribaltata con il proprio mezzo.

Incidente fra auto, 22enne si ribalta

Erano le 14 circa quando a Casorezzo nella via in direzione Busto Garolfo all'incrocio con via Milite ignoto si sono scontrate due auto. Da un parte una ragazza di 22 anni che si è ribaltata con il proprio mezzo ed è stata soccorsa in codice verde. Sull'altra auto un uomo di 38 anni soccorso anche lui in codice verde.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale e i Carabinieri per i rilievi, oltre al personale del 118. Per rimettere in strada il mezzo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.